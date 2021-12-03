Аварія сталася на трасі Львів-Шегині у Зимній Воді

У четвер увечері, 2 грудня, на трасі «Львів-Шегині» у селі Зимна Вода, що біля Львова, 28-річний Volkswagen Passat збив 49-річного пішохода, мешканця Зимної Води.

У поліції Львівщини повідомили, що ДТП сталася близько 18:00 на трасі «Львів-Шегині» в селі Зимна Вода. 28-річний водій автомобіля Volkswagen Passat, житель одного з сіл Самбірського району, здійснив наїзд на 49-річного місцевого мешканця. Унаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження та госпіталізований.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли ZAXID.NET, що постраждалого пішохода доправили у львівську лікарню швидкої допомоги. Попередньо у нього діагностували закриту черепно-мозкову травму та відкритий перелом ноги. Викликав медиків на місце події випадковий перехожий, який став очевидцем ДТП.

За фактом аварії поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Винуватцю загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.