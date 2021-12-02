Аварія сталася у мікрорайоні Довжанка при в'їзді в Городок

У четвер вранці, 2 грудня, через ДТП за участю трьох автомобілів заблоковано трасу Львів-Шегині біля Городка. Патрульні поліцейські організовують реверсний рух.

«Біля міста Городок на автодорозі Львів-Шегині сталася ДТП за участю трьох транспортних засобів. Попередньо двоє потерпілих. Рух частково ускладнений. Патрульні забезпечують реверсний рух», – повідомила патрульна поліція Львівщини у своєму Telegram-каналі.

ДТП сталася у мікрорайоні Довжанка при в’їзді в Городок.

При в'їзді в Городок зіткнулися три легковики (фото поліції)

За даними Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, у ДТП постраждали двоє чоловіків. Їх госпіталізували у міську лікарню швидкої допомоги Львова. За попередньою інформацією, в одного постраждалого, який назвався жителем Херсонської області, закрита травма ноги, підозра на перелом. В іншого постраждалого – травма грудної клітки та рвана рана голови.