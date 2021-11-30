На об'їзній дорозі Львова сталася ДТП за участі рейсового автобуса «Кропивницький-Вроцлав»

У вівторок, 30 листопада, сталася масштабна ДТП на об’їзній дорозі Львова біля села Холодновідка. Через аварію частина траси закрита для руху транспорту.

«Через ДТП із потерпілими на дорозі Західний обхід міста Львова біля села Холодновідка ускладнений рух. Патрульні забезпечують реверсний роз’їзд», – повідомила патрульна поліція Львівщини у своєму Telegram-каналі.

Фото патрульної поліції з місця події

Попередньо відомо, що близько 17:00 в ДТП потрапили туристичний автобус та кілька автомобілів. На місці працюють медики «швидкої» та надзвичайники.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли ZAXID.NET, що з місця ДТП госпіталізували двох постраждалих. Постраждала 47-річна пасажирка рейсового автобуса «Кропивницький-Вроцлав». У неї попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму. Також постраждав 40-річний чоловік з легковика, який зіткнувся з автобусом. У нього множинні переломи гомілки. Обох постраждалих доправили у 8-му міську клінічну лікарню Львова.

На автобусі, який потрапив у ДТП, розміщений логотип перевізника «Bus-trans». Це львівська компанія, головний офіс якої розміщений на вул. Тролейбусній,7 у Львові.