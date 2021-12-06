Унаслідок ДТП маршрутка з'їхала в кювет

У понеділок, 6 грудня, на трасі Львів-Мукачево у селі Ков’ярі поблизу Львова сталася ДТП за участі легковика Renault Logan та приміської маршрутки №133.

У патрульній поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що в ДТП потрапили Renault Logan та приміська маршрутка №133, яка курсує зі Львова у село Ков’ярі. Унаслідок зіткнення автобус з’їхав у кювет.

За попередніми даними, винуватцем ДТП став водій маршрутки. Наразі немає інформації про те, чи на момент зіткнення в автобусі були пасажири.

Маршрут №133 обслуговує приватний перевізник «Успіх БМ».