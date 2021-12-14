Медики оглянули усіх постраждалих, госпіталізували лише одного чоловіка

В аварії з мікроавтобусом на Тернопільщині семеро людей отримали травми. Зіткнення сталося у селі Дарахів, коли водій Volkswagen T4 виїхав на смугу зустрічного руху, по якій їхав Ford Focus. На місце виїжджали три «швидкі», госпіталізації потребував лише один постраждалий – водій мікроавтобуса.

Аварія трапилася у понеділок, 13 грудня, на трасі поблизу села Дарахів. «Внаслідок зіткнення мікроавтобуса та авто травми різного ступеня важкості отримали семеро пацієнтів. На місце ДТП виїжджали три машини швидкої допомоги. Після наданої медичної допомоги усіх потерпілих шпиталізовано у Теребовлянську райлікарню», – повідомляють в Центрі екстреної медичної допомоги Тернопільщини.

У лікарні медики оглянули постраждалих, після чого шестеро людей від госпіталізації відмовилися. Також медичний огляд проведи і дитині, її життю нічого не загрожує. Лише водій мікроавтобусу потребував госпіталізації.

В поліції пояснили, що аварія трапилася через те, що водій мікроавтобуса не врахував погодних умов. «За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen T4 не обрав безпечної швидкості руху, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з легковим автомобілем», – заявили в поліції Тернопільщини.

У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до статті 286 ККУ (порушення правил безпеки руху.