Загиблим пішоходом виявився житель села Великий Ходачків

У селі Великий Ходачків Тернопільського району автомобіль переїхав 38-річного місцевого мешканця. За свідченням водія, чоловік просто лежав на проїжджій частині. Від отриманих травм постраждалий помер на місці ДТП.

Аварія на виїзді з села Великий Ходачків трапилася 13 грудня о 18:40. За інформацією поліції, водій автомобіля Geely Mr-7151А допустив наїзд на 38-річного місцевого жителя. Власник авто розповів, що через сильний снігопад і важку дорогу, просто не зауважив, що хтось може лежати на проїжджій частині.

«Кермувальник стверджує, що помітив невідомого занадто пізно, оскільки той лежав на проїжджій частині та намагався піднятися. Потерпілий помер на місці ДТП», – повідомляють в поліції Тернопільщини.

Водій автомобіля викликав швидку допомогу та правоохоронців та розповів, що трапилося. Медики, які виїхали на виклик, лише констатували смерть чоловіка. А от правоохоронці взяли відповідні заміри у кермувальника на виявлення алкоголю в крові. Попередньо, водій був тверезий.

В поліції за фактом ДТП внесли дані в ЄРДР за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть людини). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Триває слідство.