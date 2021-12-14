Рятувальники розрізали авто, щоб витягнути з салону мертву пасажирку

Внаслідок ДТП на слизькій дорозі біля села Катеринівка на Тернопільщині загинула 63-річна жінка. За попередньою інформацією поліції, ДТП аварія виникла після того, як водій Mazda 626 не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, по якій якраз проїжджав ZAZ Vida. Внаслідок зіткнення водія Mazda госпіталізували зі струсом мозку та забоями грудної клітки, а 63-річна пасажирка авто померла на місці аварії.

Аварія біля села Катеринівка Кременецької територіальної громади трапилася близько 16:30 вівторка, 13 грудня. Оскільки постраждалі внаслідок зіткнення не могли самостійно вибратися із авто, очевидці викликали на місце рятувальників.

Водія автомобіля Mazda 626 з діагнозом «закрита травма голови, струс головного мозку, забій грудної клітки з права» медики госпіталізовували в Кременецьку опорну лікарню. Водій іншого авто від госпіталізації відмовився. «За попередньою інформацією від поліцейських, водій автомобіля Mazda 626 не впорався з керуванням на засніженій дорозі й виїхав на смугу зустрічного руху, де врізався в зустрічне авто», – зазначають в поліції Тернопільщини.

Правоохоронці за фактом ДТП внесли дані в ЄРДР за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть людини). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці проводять слідство.