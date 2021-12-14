У ДТП з патрульними машинами ніхто не постраждав

На вулицях Минайській та на Льва Толстого в Ужгороді два службові автомобілі патрульних поліцейських потрапили у ДТП. Обидві аварії сталися ввечері понеділка, 13 грудня, за однакових причин – через ненадання переваги у русі патрульному авто. У першому випадку поліція їхала на виклик про грабіж, другий екіпаж патрульних поспішав їм на допомогу.

Як у коментарі ZAXID.NET повідомив речник патрульної поліції Закарпаття Ернест Завадський, ДТП з машиною патрульних сталася на вулиці Минайській у понеділок, 13 грудня, близько 19:40.

«Екіпаж патрульної поліції їхав з увімкненими проблисковими маячками та сиреною на виклик про грабіж. Інший учасник дорожнього руху на Daewoo Lanos не надав перевагу у русі службовому автомобілю Mitsubishi Outlander, виїхав йому назустріч, внаслідок чого відбулося зіткнення», – сказав Ернест Завадський.

Інший екіпаж патрульної поліції вже через декілька хвилин потрапив у ДТП поблизу вулиці Льва Толстого та площі Богдана Хмельницького. «Ще одному службовому авто також не надали перевагу у русі. Автомобіль патрульних рухався із проблисковими маячками синього та червоного кольору, а також зі звуковою сиреною. Водій Skoda не надав переваги у русі патрульним», – додав Ернест Завадський.

Раніше користувачі соцмереж, а також кілька ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що автомобіль патрульних на швидкості вилетів на зустрічну та зніс стовп. Речник патрульної поліції Ернест Завадський зазначив, що аварія сталася не із вини патрульних: «Прохання не поширювати дезінформацію про те, ніби патрульні просто не впорались із керуванням та знесли стовп. Були чіткі порушення ПДР та ігнорування іншими учасниками дорожнього руху вимоги про надання переваги. Патрульні виконували свою роботу», – уточнив Завадський.

На водіїв Daewoo Lanos та Skoda поліцейські склали адмінпротоколи за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів). Матеріали будуть передані до суду.