Біля села Нагірне сталося лобове зіткнення автомобілів Mercedes-Benz та Volkswagen Jetta

Ввечері у неділю, 12 грудня, на трасі поблизу села Нагірне, що на Яворівщині, зіткнулись два легкових авто. Як повідомила Нацполіція Львівщини, у аварії постраждали двоє дорослих та 7-річний хлопчик.

Аварія на трасі Мостиська – Самбір – Борислав біля села Нагірне трапилась приблизно о 21:00. Як попередньо встановили правоохоронці, сталося лобове зіткнення автомобілів Mercedes-Benz під керуванням 28-річного жителя Тернопільської області та Volkswagen Jetta, яким керував 32-річний мешканець одного з сіл Яворівського району.

Внаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані троє пасажирів Volkswagen Jetta: 7-річний хлопчик, 24-річна жінка та 55-річний чоловік – усі жителі Яворівського району.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.