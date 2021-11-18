Двоє людей у важкому стані, їхня дочка загинула

Вранці 18 листопада на міжнародній трасі Київ-Чоп трапилася ДТП, в якій загинула дитина. Ще двоє людей у важкому стані в лікарні. Зіткнення автівок відбулося біля с. Красів Стрийського району о 07:20.

«Водій автомобіля Skoda Octavia, яким керувала 48-річна жителька Івано-Франківська, здійснив зіткнення з автомобілем Opel Astra, під керуванням 50-річного місцевого мешканця. Внаслідок ДТП пасажирка Opel, 12-річна дівчинка, від отриманих травм померла на місці події. Водій цього автомобіля та ще одна пасажирка, 52-річна жителька того ж села, з важкими тілесними ушкодженнями були доставлені в лікарню», – повідомили у поліції.

Двох постраждалих у важкому стані доставили у 8-у міську лікарню Львова.

«До нас близько 09:15 госпіталізували водія і пасажирку з одного авто. Це чоловік і дружина, обох пацієнтів зараз оперують, рятують їхні життя. І чоловік, і жінка у вкрай важкому стані», – розповів ZAXID.NET Олег Малетич, завідувач відділення невідкладної допомоги 8-ї лікарні. Лікарі не дають жодних прогнозів щодо них.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).