Оксана Масна разом з чоловіком Ігорем, які потрапили в сильну аварію. Їхня 12-річна донька загинула на місці ДТП, а Ігор Масний помер за два тижні у лікарні. Дружина Оксана ще перебуває у лікарні

У вівторок, 30 листопада, у 8-ій міській клінічній лікарні помер 50-річний Ігор Масний, який два тижні тому з сім'єю потрапив у важку ДТП на трасі Київ- Чоп біля села Красів. У тій ДТП загинула його 12-річна донька, а чоловік з дружиною з важкими травмами потрапили до реанімації. У Ігоря Масного були значні розриви внутрішніх органів та поламані ноги, медикам не вдалося його врятувати.

Смертельна аварія трапилася 18 листопада. Мешканець Івано-Франківська на Skoda Octavia здійснив зіткнення з автомобілем Opel Astra, у якому їхала сім'я з Красова: 50-річний Ігор Масний його 52-річна дружина та 12-річна донька.

Вигляд автомобіля родини Масних, після зіткнення з Skoda Octavia (фото поліції)

Дитина від отриманих травм померла на місці ДТП. Чоловіка з дружиною, а також водія іншої машини, терміново госпіталізували до 8-ої лікарні, усіх з важкими травми.

Впродовж двох тижнів лікарі намагалися врятувати 50-річного Ігоря Масного, але травми, які він тримав були дуже важкими. Ввечері 30 листопада, після двох тижнів у відділенні інтенсивної терапії, Ігор Масний помер. Його дружина Оксана Масна, вже при свідомості, але досі перебуває у лікарні.

Хто винен у смертельній ДТП – досі достеменно невідомо, поліція продовжує розслідувати усі обставини за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).