За скоєне водію загрожує штраф у розмірі 850 грн

У Снятині у 23-річного водія, який спричинив ДТП, поліцейські знайшли пістолет та набої до нього. Водій автомобіля BMW перевищив швидкість та зіткнувся з автомобілем Mercedes, що рухався попереду, який від удару відкинуло на Renault. Під час оформлення ДТП у салоні BMW патрульні знайшли зброю, повідомила у п'ятницю, 17 грудня, прес-служба патрульної поліції Івано-Франківської області.

ДТП у Снятині за участі трьох автомобілів сталося у четвер, 16 грудня. Внаслідок аварії, ніхто не постраждав, тільки автомобілі отримали пошкодження.

«Під час складання адміністративних матеріалів інспектори виявили у автомобілі BMW предмет, схожий на пістолет, та набої до нього. На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу для встановлення обставин справи», – йдеться у повідомленні прес-служби патрульної поліції.

На 23-річного водія BMW патрульні склали протокол за ст. 124 через порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП. За скоєне водію загрожує штраф у розмірі 850 грн або позбавлення права керування автомобілем на строк від шести місяців до одного року.