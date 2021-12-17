За рішенням суду чоловік заплатить 2,5 тис. грн штрафу та 2 тис. грн процесуальних витрат

Тлумацький районний суд оштрафував Богдана Боднара за купівлю та користування підробленим посвідченням водія. Поліцейські випадково виявили підробку, коли перевіряли документи. Експертиза встановила, що посвідчення, яке чоловік придбав за 400 доларів, роздруковане на звичайному принтері. Під час судового розгляду Богдан Боднар визнав свою вину повністю. У підсумку суддя Надія Лущак присудила чоловіку сплатити 2,5 тис. грн штрафу та 2 тис. грн процесуальних витрат.

У матеріалах справи йдеться, що у місті Тлумач у березні 2019 року Богдан Боднар замовив у невідомого чоловіка виготовлення посвідчення водія. Чоловік отримав підроблений документ через два місяці, заплативши за нього 400 доларів. Фейковим посвідченням користувався до жовтня 2021 року, поки його не зупинила поліція для перевірки документів.

«Поліцейські зупинили автомобіль «ВАЗ-211440», під керуванням обвинуваченого на автодорозі «Снятин-Тязів» між населеними пунктами с. Живачів та с. Гарасимів Обертинської селищної ради. В цей час, в ході перевірки документів працівниками поліції, обвинувачений усвідомлюючи, що посвідчення водія у встановлений законом спосіб йому не видавалось, умисно пред'явив підроблений документ - посвідчення водія від 15.05.2019 року категорій А, В, С працівникам поліції, і такими діями використав підроблений документ», – йдеться у матеріалах справи.

Згідно висновку експерта водійське посвідчення, видане на ім'я Богдана Боднара, виконано не організацією, яка здійснює їх виготовлення, а роздруковане за допомогою струменево-крапельного принтера.

Розглянувши матеріали справи, суддя Тлумацького районного суду Надія Лущак визнала винним Богдана Боднара у користуванні підробленим посвідченням водія та у пособництві його виготовлення. За рішенням суду чоловік заплатить 2,5 тис. грн штрафу та 2 тис. грн процесуальних витрат. На рішення суду ще може бути подана апеляційна скарга.