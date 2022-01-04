Дорожня аварія трапилася поблизу села Мишковичі Тернопільського району

На закритій для пішоходів ділянці траси біля Тернополя водій Fiat Doblo збив 63-річну пішохідку. Аварія сталася у темну пору доби 3 січня, коли жінка йшла трасою Тернопіль-Чернівці поблизу села Мишковичі.

Про ДТП поліцію повідомили очевидці. Вони ж викликали на місце аварії швидку медичну допомогу. Одна медики лише констатували смерть жінки. Попередньо відомо, що 63-річна жителька Тернопільського району загинула від сильного удару. «На трасі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече водій Fiat Doblo здійснив наїзд на перехожу. Вона йшла дорогою в забороненому для пішоходів місці. Травми 63-річної потерпілої виявилися не сумісними із життям», – повідомляють в поліції Тернопільщини.

На цьому відрізку дороги швидкість дозволена до 120 км/год

Заступник прес-секретаря головного управління Нацполіції в Тернопільській області Андрій Василик уточнив ZAXID.NET, що жінка перебувала на забороненій для пішоходів ділянці дороги. «Це місце, де трапилася аварія, обгороджене з двох сторін металевими обмежувачами. Ця дінка дороги також передбачає, що водіям дозволено тут розвивати швидкість до 120 км/год. Як жінка опинилася там і чому вона йшла саме дорогою, а не узбіччя, за металевим обмежувачем – зараз встановлює слідство», – додав Андрій Василик.

Факт ДТП внесений до ЄРДР згідно із ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть людини). Наразі триває слідство.