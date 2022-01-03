Чоловік переходив дорогу на пішохідному переході, але водій не помітив його

Поблизу Кременця на Тернопільщині на пішохідному переході на смерть збили 55-річного чоловіка. Смертельна аварія трапилася під вечір 2 січня на міжнародній трасі Тернопіль-Кременець. Про те, що пішохід від удару помер на місці ДТП, з посиланням на очевидців повідомило видання «Терміново».

Аварія сталася на пішохідному переході в селі Горинка Кременецького району 2 січня увечері. Про ДТП журналістам розповіли очевидці. Вони ж викликали швидку допомогу та поліцію. Водій автомобіля Renault на швидкості наїхав на чоловіка, який в цей момент переходив дорогу по пішохідному переході.

Медики швидкої допомоги, які прибули на місце аварії, понад 20 хвилин проводили реанімаційні дії, а потім були змушені констатувати смерть чоловіка

Факт ДТП підтвердили у поліції Кременецького району. Правоохоронці додали, що загиблим є 55-річний чоловік.

Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, опитала водія автомобіля і свідків ДТП. Також кермувальника відправили на експертизу щодо наявності алкоголю в крові. Попередньо, водій автівки був тверезий.

За фактом аварії правоохоронці порушили кримінальну справу і занесли її в ЄРДР за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).