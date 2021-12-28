Поліція виявила на місті події тіло загиблого та уламки деталей автомобіля

Пізно ввечері у понеділок, 27 грудня, у селі Пісків на Рівненщині під колесами автомобіля загинув 36-річний місцевий мешканець. Поліція розшукує водія і встановлює обставини скоєння смертельної ДТП.

Про загибель людини у ДТП поліція Рівненської області повідомила у вівторок, 28 грудня. Напередодні близько 23:00 у селі Пісків колишнього Костопільського району під колесами невстановленого автомобіля загинув 36-річний місцевий житель. «На місці події поліцейські вилучили уламки деталей транспортного засобу. Наразі тривають невідкладні слідчі дії та розшукові заходи для встановлення місця знаходження автомобіля та особи водія, який скоїв наїзд на пішохода», — повідомляє поліція.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, відкрито кримінальне провадження. Поліція закликає усіх, кому відома будь-яка інформація про цю дорожньо-транспортну пригоду або її учасників, повідомляти на «102».

P.S. У вівторок, 28 грудня, до поліцейського офіцера громади звернувся староста села Пісків зі скаргами на 25-річного п'яного односельця, який ображає дружину. На подвір’ї дебошира поліцейські виявили автомобіль Audi з характерними для ДТП пошкодженнями. Причетного до скоєної смертельної автопригоди чоловіка доставили до обласного управління для проведення слідчих дій.