Пішохід загинув, медична допомога знадобилася водію

У ДТП у селищі Смига Рівненської області загинув 48-річний місцевий житель. Чоловік раптово вибіг на дорогу і потрапив під колеса Skoda Octavia. Медики лише констатували смерть пішохода. Тим часом медична допомога знадобилася водієві, у якого стався гіпертонічний криз.

Повідомлення про смертельну автопригоду на вул. Дубенській у селищі Смига колишнього Дубенського району надійшло до поліції у неділю, 19 грудня, близько 19:35. «Поліцейські на місці події встановили, що 51-річний житель Тернопільської області, керуючи автомобілем Skoda Octavia, наїхав на 48-річного місцевого жителя, який раптово вийшов на проїзну частину дороги», — повідомляє поліція Рівненської області.

Отримані травми виявилися несумісні з життям — медики «швидкої» лише констатували смерть чоловіка. За попередніми даними, водій автомобіля Skoda Octavia був тверезий, у нього відібрали зразки крові на аналіз. Медикам «швидкої» довелося госпіталізувати водія, котрий перебував у стресовому стані, до того ж, одразу після автопригоди у чоловіка стався гіпертонічний криз.

У рамках відкритого кримінального провадження слідчі встановлюють усі обставини ДТП.