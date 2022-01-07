Аварія сталась на автодорозі Н-10 в межах повороту на село П’ядики

У Коломиї внаслідок ДТП загинула 5-місячна дитина. Немовля знаходилось в автомобілі Toyota Rav, який зіткнувся з мікроавтобусом. Аварія сталась на автодорозі Н-10 в межах повороту на приміське село П’ядики, повідомила прес-служба ДСНС в Івано-Франківській області.

Повідомлення про ДТП у Коломиї на автодорозі Н-10 до рятувальників надійшло о 18:55 п'ятниці, 7 січня. «По прибутті до місця події було встановлено, що відбулося зіткнення двох легкових автомобілів в результаті чого загинула 5-місячна дитина. Рятувальники здійснили відключення клем АКБ, а також передали травмованих осіб працівникам екстреної медичної допомоги», – йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

У прес-службі поліції Івано-Франківської факт аварії підтвердили та пообіцяли найближчим часом повідомити подробиці.