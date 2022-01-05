Водію, який на смерть збив пішохода, загрожує до восьми років позбавлення волі

У селі Рівня Верховинської територіальної громади внаслідок ДТП загинув 74-річний пішохід. 33-річний водій Toyota Avensis наїхав на чоловіка, який йшов попереду авто і вів у руках велосипед. Від отриманих травм пішохід загинув на місці аварії. Водія поліцейські перевірили на стан сп'яніння, він тверезий, повідомили в прес-службі поліції Івано-Франківської області.

ДТП у селі Рівня Верховинської територіальної громади сталась о 17:30 у вівторок, 4 січня. «33-річний водій, мешканець столиці, керуючи автомобілем Toyota Avensis, рухаючись автодорогою Р-62 сполученням Криворівня- Чернівці у напрямку села Криворівня, вчинив наїзд на місцевого мешканця. Останній рухався попереду у попутному напрямку, ведучи велосипед», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

Внаслідок аварії 74-річний чоловік загинув на місці ДТП. Водія поліцейські перевірили на стан сп'яніння, він тверезий. За фактом смертельного ДТП поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років.