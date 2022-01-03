Внаслідок ДТП дівчину у стані коми госпіталізували в обласну лікарню

Неподалік Делятина у селі Добротів 40-річний водій Audi збив 13-дівчину, яка йшла проїзною частиною дороги в попутному з автомобілем напрямку. Внаслідок ДТП дівчину у стані коми госпіталізували в обласну лікарню Івано-Франківська, повідомили в управлінні цивільного захисту населення Івано-Франківської ОДА.

Аварія у селі Добротів Ланчинської територіальної громади сталась о 22:55 у неділю, 2 січня. «Водій автомобіля Audi А 4 1981 року народження, житель села Підгайчики Підгайчиківської ТГ Коломийського району, допустив наїзд на дівчину 2008 року народження, жительку села Добротів, яка рухалася проїзною частиною дороги в попутному напрямку», – йдеться у повідомленні управління цивільного захисту населення.

Внаслідок ДТП дівчина отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована в Івано-Франківську ОДКЛ.

Генеральний директор медзакладу Тарас Мельник розповів «Суспільному», що дівчинка – у важкому стані. Зараз вона перебуває у реанімації. «У дитини є поєднана краніо-скелетна травма. Зараз є незначна позитивна динаміка. Пацієнтку прийняли в лікарню в комі, зараз є сопорозний стан, ознаки мозкової недостатності зменшилися, тому оперувати поки що не треба», — повідомив Тарас Мельник.