У озері Соловичі на Волині виявили тіло 46-річного потопельника. Загиблим виявився мешканець сусідньої Львівської області.

Про нещасний випадок, який стався ввечері у неділю, 9 липня, повідомила прес-служба ДСНС Волині. Зазначається, що у озері Соловичі (Турійська громада, орієнтовно за 22 км від Ковеля) виявили тіло мертвого чоловіка. Хто саме його знайшов, не зазначено.

Наразі правоохоронці встановили особу загиблого – ним виявився 46-річний мешканець Львівщини. У прес-службі поліції Волині в коментарі ZAXID.NET зазначили, що чоловік мешкав у селі Соснівка Червоноградського району.

За попередньою версією, чоловік загинув через утоплення. При поверхневому огляді слідів насильницької смерті не виявили. Точну причину загибелі встановлять на судмедекспертизі.

Додамо, що від початку купального сезону в водоймах області потонули шестеро людей. Всі вони купались у водоймах, не призначених для цього.