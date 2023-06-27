Тіло потопельника підняли рятувальники з річки Стир у Вараському районі

У річці Стир на Рівненщині виявили тіло загиблого чоловіка. Наразі поліція з'ясовує, хто він та за яких обставин загинув.

Як повідомила прес-служба ДСНС Рівненщини, труп дістали із річки Стир у селі Острів, що на адмінмежі Рівненщини та Волині. «26 червня о 12:10 співробітники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Вараш надавали допомогу працівникам поліції по діставанню мертвого тіла чоловіка з річки Стир в селі Острів Вараського району Полицької громади», – йдеться у повідомленні.

У коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Рівненщини уточнили, що тіло передали волинським поліцейським Камінь-Каширського райвідділу поліції.

У поліції Волині зазначили, що наразі особу загиблого ще не встановили. «Характерні ознаки: довжина тіла (зріст) близько 180-185 см, розмір взуття 43-44, татуювання та шрами на тілі відсутні. Якщо вам відома будь-яка інформація про чоловіка, просимо повідомити поліцію за номерами телефонів: +380680497907 або 102», – закликають у поліції.