Від початку року в області потонуло 17 людей

У неділю, 2 липня, в селі Рихтичі Дрогобицького району Львівщини в місцевому озері потонув чоловік. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Львівській області.

Про потопельника рятувальників повідомили працівники поліції. Вони й витягали тіло з озера. Рятувальники на місце події не виїжджали. За даними поліції, у місцевому озері села Рихтичі Дрогобицького району потонув чоловік 1982 року народження.

Рятувальники Львівщини наголошують, що під час відпочинку біля водойм заборонено:

купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;

вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;

стрибати у воду з човнів, катерів, мостів, споруджень не призначених для цього;

купатися на одинці;

вживати спиртні напої до та під час купання;

допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;

купання дітей без супроводу дорослих.

Як повідомили в ДСНС Львівщини, від початку року в області потонуло 17 людей, чотирьох вдалося врятувати, серед них – три дитини.