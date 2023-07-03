В озері на Львівщині потонув 41-річний чоловік
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У неділю, 2 липня, в селі Рихтичі Дрогобицького району Львівщини в місцевому озері потонув чоловік. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Львівській області.
Про потопельника рятувальників повідомили працівники поліції. Вони й витягали тіло з озера. Рятувальники на місце події не виїжджали. За даними поліції, у місцевому озері села Рихтичі Дрогобицького району потонув чоловік 1982 року народження.
Рятувальники Львівщини наголошують, що під час відпочинку біля водойм заборонено:
- купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;
- вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;
- стрибати у воду з човнів, катерів, мостів, споруджень не призначених для цього;
- купатися на одинці;
- вживати спиртні напої до та під час купання;
- допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;
- купання дітей без супроводу дорослих.
Як повідомили в ДСНС Львівщини, від початку року в області потонуло 17 людей, чотирьох вдалося врятувати, серед них – три дитини.