Нещасний випадок трапився на озері на території Чагорської громади

На Буковині в озері потонув 19-річний юнак. Хлопець стрибнув з височини у водойму і не виплив. Його тіло знайшли водолази наступного дня.

Нещасний випадок трапився 12 липня на озері в селі Луковиця Чагорської територіальної громади. Увечері на водоймі відпочивала компанія з молодих людей. Один з хлопців вирішив стрибнути в озеро з височини, але не виплив.

«За словами очевидців, хлопець пірнув у водойму з височини та не винирнув. До пошуку зниклого на воді залучили рятувальників та водолазний загін», – повідомили в управлінні ДСНС у Чернівецькій області.

Друзі юнака та очевидці викликали на місце надзвичайного випадку рятувальників та бригаду швидкої допомоги. Однак через те, що подія трапилася увечері, то потопельника того ж дня не вдалося знайти. Тіло 19-річного буковинця підняли з глибини близько 5 метрів вранці наступного дня 13 липня.

Правоохоронці факт утоплення внесли в ЄРДР за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок). Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу.