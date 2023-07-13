19-річний буковинець стрибнув у водойму з височини і потонув
Тіло потопельника знайшли на другий день
На Буковині в озері потонув 19-річний юнак. Хлопець стрибнув з височини у водойму і не виплив. Його тіло знайшли водолази наступного дня.
Нещасний випадок трапився 12 липня на озері в селі Луковиця Чагорської територіальної громади. Увечері на водоймі відпочивала компанія з молодих людей. Один з хлопців вирішив стрибнути в озеро з височини, але не виплив.
«За словами очевидців, хлопець пірнув у водойму з височини та не винирнув. До пошуку зниклого на воді залучили рятувальників та водолазний загін», – повідомили в управлінні ДСНС у Чернівецькій області.
Друзі юнака та очевидці викликали на місце надзвичайного випадку рятувальників та бригаду швидкої допомоги. Однак через те, що подія трапилася увечері, то потопельника того ж дня не вдалося знайти. Тіло 19-річного буковинця підняли з глибини близько 5 метрів вранці наступного дня 13 липня.
Правоохоронці факт утоплення внесли в ЄРДР за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок). Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу.