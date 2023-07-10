Нещасний випадок трапився на ставку в селищі Підволочиськ

На Тернопільщині в селищі Підволочиськ втопився чоловік. Очевидці на місце трагедії викликали рятувальників і повідомили, що місцевий мешканець пішов купитися вранці на став і досі не повернувся. Працівники ДСНС витягнули тіло потопельника на берег.

Жителі селища Підволочиськ, які стали свідками нещасного випадку, повідомили про трагедію в службу ДСНС, швидку допомогу. На місце трагедії також приїхали працівники поліції. «Нещасний випадок стався в Підволочиську Тернопільського району о 10:00 сьогодні, 10 липня. Жителі селища повідомили, що на місцевому ставку потонула людина», – поінформували в управлінні ДСНС в Тернопільській області.

Медики бригади швидкої допомоги констатували смерть чоловіка. Правоохоронці з'ясували, що у ставку втопився 33-річний місцевий житель. Тіло чоловіка доправили в Тернопіль на експертизу, аби з'ясувати обставини смерті. В поліції факт смерті людини внесли в ЄРДР за ст. 115 КК України (вбивство з приміткою «нещасний випадок»).

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що на Тернопільщині в річці знайшли потопельника, який зник три дні тому. Жителі селі Голгоча повідомили ДСНС, що в руслі водойми вони помітили тіло людини. Коли рятувальники прибули на місце і витягнули труп, то з'ясували, що він належить чоловіку, якого вже кілька діб шукають.

Додамо, що всього з початку цього року на водоймах Тернопільської області загинули 14 людей, серед них одна дитина.