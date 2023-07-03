Тіло хлопчика водолази шукали впродовж трьох годин

На Рівненщині у річці Стир втопився 12-річний хлопець. Відомо, що купався він разом зі своїм товаришем. В якийсь моменти діти почали тонути і кликати на допомогу. Одного з потерпілих врятував рибалка, а іншому хлопцеві допомогти не встиг.

Як повідомила прес-служба ДСНС Рівненщини, повідомлення про нещасний випадок надійшло близько 17:30 у неділю, 2 липня. Зазначалось, що у селі Бабка Вараської громади у річці Стир потонула дитина.

«По прибуттю на місце виклику рятувальники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС міста Вараш та водолази аварійно-рятувальної групи "Біле озеро" розпочали пошуки. О 20:40 водолазами на берег було піднято тіло 12-річного хлопчика», – йдеться у повідомленні.

Згодом вдалося з'ясувати, що під час купання на річці двоє підлітків почали тонути. Одного з них вдалося врятувати рибалці, що був неподалік та почув крики про допомогу. Інший хлопчик зник під водою і самотужки виплисти не зміг.