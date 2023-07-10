Тіло чоловіка водолази підняли на третій день

На Тернопільщині в річці знайшли потопельника, який зник три дні тому. Жителі селі Голгоча повідомили ДСНС, що в руслі водойми вони помітили тіло людини. Коли рятувальники прибули на місце і витягнули труп, то з'ясували, що він належить чоловіку, якого вже кілька діб шукають.

Про людину, яка перебуває у річці Коропець, рятувальникам повідомили о 13:15 8 липня. В управління ДСНС зателефонували мешканці села Голгоча Підгаєцької громади і розповіли, що в річищі біля заростей побачили тіло чоловіка. На місце події прибули працівники рятувальної служби, поліцейські та медики швидкої допомоги.

Рятувальники дістали тіло з води, а бригада швидкої допомоги констатувала смерть людини. «8 липня о 13:15 з річки Коропець села Голгоча резервним караулом 14-ї державної пожежно-рятувальної частини вилучено тіло місцевого жителя, 1973 року народження. Труп передали на експертизу», – повідомили в управління ДСНС в Тернопільській області.

Поліцейські встановили, що тіло належить 50-річному чоловіку, якого шукають ще з 5 липня. Місцевий житель пішов з дому у невідомому напрямку і до цього часу не повернувся. Зараз, попередньо, родичі упізнали загиблого. Труп завезли в судово-медичний центр в Тернопіль для проведення експертизи і встановлення точної причини загибелі.

Правоохоронці факт смерті людини внесли в ЄРДР за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою «нещасний випадок»).