Рибалка ловив рибу на березі річки Збруч, коли почув крики неповнолітньго

На Тернопільщині у воді загинув 64-річний чоловік, який від утоплення врятував неповнолітнього хлопця. Житель Мельниця-Подільської громади рибалив на березі річки, коли почув крики про допомогу. На плесі водойми помітив дитину, яка почала тонути.

Нещасний випадок трапився у річці Збруч на території Мельниця-Подільської територіальної громади. Близько 17:30 в суботу, 23 червня, місцевий житель рибалив на водоймі. Однак враз почув крики про допомогу і помітив, що у річці тоне неповнолітній хлопець. Чоловік кинувся на допомогу і зумів врятувати дитину, а сам втонув.

«На місце пригоди виїжджали рятувальники, працівники поліції та бригада екстреної медичної допомоги. Зі слів очевидців, рибалка ще зміг виштовхнути хлопця на берег, але сам випливти не зумів», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Правоохоронці з'ясували, що хлопець, якого врятував рибалка, це місцевий житель, якому нещодавно виповнилося 13 років. Він вирішив покупатися разом з друзями, однак не розрахував власні сили.

Тіло чоловіка, який допоміг врятуватися хлопцю, знайшли лише наступного дня за сто метрів від місця нещастя.

Ще один нещасний випадок у ставку поблизу села Мала Іловиця трапився у неділю, 25 червня. Втопився 64-річний чоловік, який поліз у воду, аби розплутати волосінь. Після цього вирішив перепливти ставок з одного берега на інший, а це понад 100 метрів. Проте це йому не вдалося, і він почав тонути. Допомогти потерпілому намагалися відпочивальники. Вони витягнули тіло чоловіка на берег, але реанімувати його не вдалося. Медики, які приїхали на виклик, констатували смерть.

За обома випадками правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 115 КК України (вбивство з приміткою «нещасний випадок»).