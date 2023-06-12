Тіло потопельника шукало кілька водолазів

В Тернополі на міському ставі втопився рибалка, який поліз у воду, аби витягнути своє вудилище. За 30 метрів від берега чоловік зник під водою, а очевидці викликали рятувальників, які спочатку намагалися знайти рибалку, а потім продовжили пошуки тіла.

Нещасний випадок трапився в неділю, 11 червня поблизу Надставної церкви. Люди, які бачили, як рибалка стрибну у воду і поплив від берега, викликали на місце рятувальників. А очевидці розповіли, що чоловік прийшов порибалити в неділю вранці на став, однак помітив, що хвиля на плесі вкрала одне з вудилищ і воно вже знаходиться далеко від берега. Тож він вирішив дістати його вплав, кинувся у воду і за 30 метрів від берега зник. Тернополяни викликали службу ДСНС.

«Виклик про надзвичайну ситуацію на тернопільському ставі надійшов до рятувальників близько 09:11 11 червня. До пошуків залучено 16 рятувальників та 6 одиниць техніки, включаючи групу водолазно-рятувальних робіт Аварійно рятувального загону спеціального призначення», — повідомили в управлінні ДСНС Тернопільщини.

Спочатку водолази проводили на місці події пошукові роботи. А потім, щоб швидше знайти тіло потопельника, працівники для більш ефективного обстеження дна та води, використали підводний дрон.

За допомогою спеціального дрона рятувальники у воді помітили тіло рибалки. А о 13:05 водолази підняли потопельника на поверхню, витягнули на берег та передали працівникам поліції. Правоохоронці внесли факт утоплення в ЄРДР за ст. 115 (вбивство з приміткою «нещасний випадок»).