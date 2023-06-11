Водолази під час пошукових робіт на Хрінницькому водосховищі

Поблизу села Товпижин Дубенського району, що на Рівненщині, рятувальники з водолазами підняли тіло потопельника. Ним виявився 55-річний мешканець Львівської області, який рибалив на човні посеред Хрінницького водосховища. Інцидент трапився у неділю, 11 червня. У прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомили, що чоловік впав у воду, коли намагався потрапити на берег.

«За свідченнями очевидців, чоловік через сильний вітер та хвилі не зміг самостійно дістатися човном до берега. Йому на допомогу вирушив інший рибалка. Проте намагаючись з'єднатися з човном, чоловік опинився під водою», – розповіли у ДСНС.

Водолази та рятувальники спочатку знайшли човен та рибальське знаряддя. Згодом за сто метрів від берега виявили тіло зниклого. Наразі поліція встановлює всі обставини трагедії.

Рятувальники та водолази на Хрінницькому водосховищі (Фото прес-служби ДСНС у Рівненській області)

Нагадаємо, що на Стрийщині потонув 68-річний мешканець села Кам'янка. Рятувальники знайшли тіло чоловіка за 4 км від місця, він впав у воду.