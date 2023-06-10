Рятувальник на місці пошукових робіт у селі Кам'янка, що на Львівщині

На Львіщині, у селі Кам'янка Стрийського району, потонув 68-річний місцевий мешканець. За словами очевидців, чоловік сидів на березі річки, впав у воду, після чого його знесло течією. У прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій розповіли, що рятувальники отримали повідомлення про інцидент у п'ятницю, 9 червня, о 19:41. Тіло чоловіка вдалось знайти 10 червня, приблизно о 8:00.

Коли рятувальники прибули на місце події, то чоловіка шукали працівники поліції та місцеві жителі. «Того ж дня пошукові роботи не принесли результатів, і їх продовжили з початком світлої пори доби 10 червня. Та вже приблизно о 8:00 10 червня Славська пошуково-рятувальна група виявила тіло чоловіка без ознак життя на відстані близько 4 км від місця падіння», – зазначили у прес-службі ДСНС.

Рятувальники закликають вибирати безпечні місця для відпочинку на воді та дотримуватися правил безпеки.

Зазначимо, що під час купання в озері на Львівщині потонув 27-річний чоловік. Інцидент трапився у селі Бісковичі.