Тіло хлопця витягли з води рятувальники

У неділю, 4 червня, в озері в селі Бісковичі на Львівщині знайшли тіло 27-річного жителя Самбора, який втопився під час купання.

За даними Центральної рятувально-водолазної служби Львівщини, трагічний інцидент трапився близько 17:00 на місцевій водоймі в селі Бісковичі Самбірського району. 27-річний житель Самбора пірнув у воду, проплив кілька метрів і не виплив. Очевидці викликали на місце поліцію та рятувальників.

Водолази виїхали на пошуки потерпілого та через дві години знайшли його в озері. Тіло витягли на берег і передали працівникам поліції.

Рятувальники уточнили ZAXID.NET, що глибина озера становить близько 4 метри, на дні водойми є торфовище. Тіло хлопця знайшли у воді недалеко від берега.