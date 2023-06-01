Тіло чоловіка витягли з води водолази

У четвер, 1 червня, у річні Західний Буг на Львівщині знайшли тіло 54-річного чоловіка, який зник безвісти ще місяць тому.

У центральній рятувально-водолазній службі Львівщини розповіли, що 1 червня водолази повторно обстежили русло річки Західний Буг в селі Утішків Кресненської ОТГ Золочівського району, де знайшли та підняли з води тіло зниклого 54-річного місцевого мешканця.

Зниклого чоловіка знайшли у річці (фото рятувальників)

Рятувальники уточнили ZAXID.NET, що чоловік зник ще місяць тому. З відео з камер спостереження вдалося з’ясувати, що чоловік пішов у бік річки і зник. На його пошуки тричі виїжджали водолази, тіло вдалося віднайти лише з третьої спроби.

Перші спроби пошуку були невдалі, як розповідають рятувальники, бо рівень води в річці був високий, труднощі створювала стрімка течія і дуже велика захаращеність річки.

Причину загибелі чоловіка встановлять під час експертизи.