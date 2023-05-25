П'яний мешканець Львівщини ледь не втопився під час спроби переплисти Західний Буг
Чоловіка витягли з води рятувальники
У середу, 24 травня, у Червнограді на Львівщині рятувальники витягли з річки Західний Буг чоловіка, який ледь не потонув під час спроби переплисти річку.
«24 травня працівники Червоноградської рятувальної станції з річки Західний Буг в місті Червоноград витягли та доправили до берега чоловіка близько 40 років, який купався та почав тонути», – повідомили у Центральній водолазно-рятувальній службі Львівщини.
Чоловіка витягли з води рятувальники (фото водолазно-рятувальної служби)
Рятувальники уточнили ZAXID.NET, що інцидент трапився близько 18:00. Чоловік з компанією відпочивав біля річки та був у нетверезому стані. Він вирішив переплисти Західний Буг, однак ледь не втопився. Його колеги вчасно викликали на допомогу рятувальників, які витягли чоловіка з води та доправили до берега. Він був без свідомості.
Врятованого передали медикам швидкої допомоги та працівникам поліції. Чоловіка госпіталізували.