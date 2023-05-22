Водолази знайшли тіло хлопця наступного дня після зникнення

У неділю, 21 травня, у річці Стрий на Львівщині знайшли тіло 22-річного хлопця, який напередодні відпочивав біля річки і втопився.

Як розповіли у Центральній рятувально-водолазній службі Львівщини, у суботу 22-річний хлопець, мешканець Стебника, відпочивав на березі річки Стрий та впав у воду, вибиратися самостійно він не зміг.

21 травня водолази аварійно-рятувальної маневреної групи провели обстеження річки Стрий в селі Любинці Стрийського району з метою пошуку потопельника. Тіло хлопця водолази доправили до берега та передали працівникам поліції.