22-річний хлопець втопився під час відпочинку на річці Стрий на Львівщині
Суспільство — Наталія Шутка, 0 1
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Водолази знайшли тіло хлопця наступного дня після зникнення
У неділю, 21 травня, у річці Стрий на Львівщині знайшли тіло 22-річного хлопця, який напередодні відпочивав біля річки і втопився.
Як розповіли у Центральній рятувально-водолазній службі Львівщини, у суботу 22-річний хлопець, мешканець Стебника, відпочивав на березі річки Стрий та впав у воду, вибиратися самостійно він не зміг.
21 травня водолази аварійно-рятувальної маневреної групи провели обстеження річки Стрий в селі Любинці Стрийського району з метою пошуку потопельника. Тіло хлопця водолази доправили до берега та передали працівникам поліції.
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