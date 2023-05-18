Мертву жінку з води виловили двоє рятувальників

У Чернівецькій області рятувальники з гірської річки Прут виловили потопельницю. Загиблою виявилася 61-річна жителька села П'ядиківці Чернівецького району. Її впізнали місцеві селяни.

Про людину, яка, ймовірно, втопилася і пливе по руслі річки, у ДСНС повідомили випадкові перехожі 17 травня. Люди одразу зателефонували до рятувальників та у швидку допомогу. Працівники ДСНС прибули на виклик в смт Неполоківці, адже саме там бачили у річці тіло.

«На виклик прибули рятувальники 9 державної пожежно-рятувальної частини та витягли тіло з води на берег. Потопельницею виявилася 61-річна жителька сусіднього населеного пункту П’ядиківці», – повідомили в ДСНС Буковини.

Медики, які прибули на виклик, лише констатували смерть жінки. Слідчо-оперативна група поліції внесла цю подію в ЄРДР за ст. 115 КК України (вбивство з приміткою «нещасний випадок»). Тіло загиблої правоохоронці направили на судово-медичну експертизу в місто Кіцмань для встановлення причини смерті.