Тіло дістали з водойми ввечері 14 червня

У штучній водоймі на вулиці Володимира Великого, 2 у середу ввечері, 14 червня, втопився 37-річний мешканець Київщини. Тіло чоловіка шукали водолази. Інформацію про потопельника ZAXID.NET підтвердив речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Віталій Туровцев.

«На момент приїзду наших служб потопельника на місці не було. Працювала Центрально-рятувальна водолазна служба і шукала тіло. Зараз, станом на 22:00, тіло витягли на поверхню, працює слідчо-оперативна група й з'ясовує обставини загибелі. Чоловік втопився у ставку на Володимира Великого, 2», – сказав Віталій Туровцев.

Центрально-рятувальна водолазна служба повідомила, що тіло дістали о 20:19 з водойми на території ресторану «Гуцульська гражда». На місці працювали два водолази.

Пошуки тіла потопельника на Володимира Великого, 2 (Фото Центрально-рятувальної водолазної служби)

«Тіло чоловіка 1986 року народження, мешканця села Фурси Білоцерківського району Київської області, передали працівникам поліції», – зазначили рятувальники.

У прес-службі поліції Львівської області повідомили ZAXID.NET, що тіло потопельника скерували на експертизу.