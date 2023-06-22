Хлопець переходив річку під мостом біля Жидачева

Під час купання у річці Стрий, поблизу моста в Жидачеві Стрийського району, втопився 18-річний хлопець. Він переходив через річку по камінню та послизнувся. У Центрально-рятувальній водолазній службі у четвер, 22 червня, розповіли, що потопельник є мешканцем села Грусятичі.

«21 червня до чергового Львівської рятувальної станції надійшло повідомлення, що під час купання в річці Стрий поблизу моста в місті Жидачів Стрийського району, жителя села Грусятичі 2005 року народження жителя затягнуло у воду. Його тіло зникло під водою. На пошуки потерпілого виїхала аварійно-рятувальна маневрова група. Течія річки дуже сильна, вода брудна й через неї нічого не видно», – зазначили у водолазній службі.

У коментарі ZAXID.NET речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Львівської області Віталій Туровцев розповів, що тіло потопельника досі шукають.

Нагадаємо, що 14 червня у Львові, на вулиці Володимира Великого, втопився 37-річний мешканець Київщини. Його тіло кілька годин шукали водолази. Трагедія трапилася на території ресторану.