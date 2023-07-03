Нещасний випадок стався на ставку в селі Городище на Рівненщині

На Рівненщині знайшли тіло 46-річного чоловіка, якого розшукували за 28 червня. Тіло виявили у ставку в сусідньому селі. За яких обставин він загинув, наразі невідомо.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, у неділю, 2 липня, близько 13:00 до правоохоронців звернулась 22-річна мешканка села Городище і повідомила, що у ставку вона знайшла тіло невідомого чоловіка.

На місце виїхали рятувальники. Вони підняли тіло загиблого на поверхню, повідомили у прес-службі ДСНС Рівненщини. Також на місце приїхала поліція.

«Слідчо-оперативна група з’ясувала, що померлим може бути 46-річний житель села Великі Межиричі, який пішов з дому та не повернувся іще 28 червня. Пізніше його також опізнала дружина», – зазначають у поліції.

Тіло загиблого відправили в морг для проведення судово-медичної експертизи. Попередньо при поверхневому огляді ознак насильницької смерті не було виявлено.