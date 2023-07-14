Жінка ходила вулицею Декабристів з двома ножами

У Луцьку патрульні поліцейські затримали жінку, яка ходила вулицею з ножами і нападала на перехожих. Жінку передали медикам, вони доправили її до медзакладу.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Волині, у четвер, 13 липня, до правоохоронців звернулись мешканці Луцька і повідомили, що на вулиці Декабристів перебуває жінка в неадекватному стані. За їхніми словами, вона тримала у руках ножі, кричала і нападала на людей.

«Прибувши на місце, вони й справді виявили там громадянку, поведінка якої була неврівноваженою. Жінка мала порізи на руках, але поранити інших вона, на щастя, не встигла. На момент приїзду інспекторів заявникам уже вдалося забрати у нападниці ножі», – йдеться у повідомленні.

Патрульні вдягнули на жінку кайданки, щоб вона більше не змогла завдати шкоди собі та оточуючим. На місце поліцейські викликали медиків, які незабаром госпіталізували затриману.