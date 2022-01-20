На місці події та поблизу хлопців не знайшли, поліція їх шукає

Поліція розшукує у Рівному підлітка, який розпилив в обличчя продавчині магазину газовий балончик. Інцидент стався у магазині «Мобілочка» після того, як двоє хлопців підліткового віку висловили невдоволення через неякісне, на їхню думку, наклеювання захисного скла на телефон. Жінка зателефонувала в поліцію, однак патрульні не змогли одразу розшукати хулігана й передали матеріали у міськвідділ поліції.

Виклик до поліції надійшов увечері в середу, 19 січня. Двоє підлітків зайшли в магазин «Мобілочка» поблизу автостанції «Чайка» на вул. Гагаріна у Рівному близько 18:00. З пояснень працівниці закладу, які вона надала патрульним, хлопці висловили невдоволення якістю наклеювання захисного скла на телефон напередодні у цьому ж магазині. Продавчиня оглянула телефон і не виявила недоліків, після чого хлопці пішли геть. За деякий час один з них повернувся, пирснув в обличчя жінці з газового балончика і втік. Оговтавшись, жінка зателефонувала в поліцію й розповіла про подію.

«Орієнтування отримали всі екіпажі, обстежили прилеглу територію, але вказаних осіб не виявили. Патрульні відібрали заяву та пояснення, матеріали передані до міськвідділу поліції», — повідомила ZAXID.NET речниця патрульної поліції Рівненської області Оксана Юрченко.

Речниця поліції Рівненської області Світлана Карачун підтвердила, що матеріали надійшли у міськвідділ поліції й правоохоронці розшукують підлітка.