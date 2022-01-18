Підробку виявили поліцейські у Рогатині, після того, як зупинили автомобіль, бо запідозрили, що він несправний

Рогатинський районний суд оштрафував Романа Цвеюка за купівлю підробленого посвідчення водія. Підробку виявили поліцейські, після того, як зупинили автомобіль, бо запідозрили, що він несправний. Чоловік знаючи, що у нього фейкове посвiдчення, все одно пред'явив його поліцейським. Під час судового розгляду чоловік визнав свою вину. Суддя Руслан Могила призначив йому штраф 5,1 тис. грн, також чоловік заплатить 2,4 тис. грн за проведення судово-технічної експертизи.

У матеріалах справи йдеться, що Роман Цвеюк 8 листопада 2021 року знайшов в інтернеті оголошенні про продаж посвідчення водія. За його виготовлення заплатив 6 тис. грн і згодом отримав готове посвідчення поштою.

«15 грудня 2021 року приблизно о 12:00 год чоловік, маючи при собі підроблене посвідчення водія, керуючи автомобілем марки «ВАЗ 2106» та рухаючись автомобільною дорогою М-30 «Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам`янка - Луганськ - Ізварине», в місті Рогатині на перехресті вулиць Миру та Галицької, був зупинений працівниками поліції на підставі п. 2 ч. 1 ст. 35 Закону України «Про Національну поліцію», – йдеться у вироку суду.

Експертиза встановила, що підробка за способом друку та елементами захисту не відповідає бланкам, які знаходяться в обігу, а основні зображення і персональні дані в ньому виконані за фотошопу. Під час судового розгляду чоловік розкаявся та повністю визнав свою вину.

Розглянувши матеріали справи, суддя Рогатинського районного суду Руслан Могила визнала винним Романа Цвеюка у користуванні підробленим посвідченням водія та у пособництві його виготовлення. За рішенням суду чоловік заплатить 5,1 тис. грн штрафу та 2,4 тис. грн за проведення судово-технічної експертизи.На рішення суду ще може бути подана апеляційна скарга.