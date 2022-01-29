Після придбання підроблених прав власник хотів одразу завантажити їх на «Дію»

Мешканець Рівненщини отримав штраф після спроби верифікувати підроблені водійські права через додаток «Дія». Чоловік замовив документ в інтернеті, а коли отримав, то спробував завантажити його в «Дію». Під час верифікації даних виявилося, що це посвідчення було видане іншій людині.

На початку вересня 2021 року мешканець Березнівщини Віталій О. замовив через інтернет підроблене водійське посвідчення категорій «А», «В» і «С» на своє ім’я. Виконавцю надав анкетні дані та фото. Наприкінці того ж місяця чоловік одержав на пошті своє замовлення.

Удома Віталій О. вирішив завантажити на свій телефон додаток «Дія» й внести інформацію про посвідчення водія, аби мати його в електронному вигляді. В «Електронному кабінеті водія» чоловік додав необхідні для верифікації документи: посвідчення, паспорт та довідку про реєстрацію місця проживання.

Втім, під час проведення верифікації документу виявилося, що додане у кабінеті посвідчення водія зареєстроване на іншу особу. Після цього поліцейські вилучили у Віталія О. фальшивий документ й передали на експертизу, під час якої встановили, що за способом друку та елементами захисту документ не відповідає офіційному зразку.

Правопорушник повністю визнав свою провину й не заперечував проти розгляду справи у спрощеному порядку без його участі. Суддя Березнівського суду Нінель Мельничук оштрафувала Віталія О. на 850 грн зі сплатою 1372 грн за експертизу.