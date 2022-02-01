Самбірський районний суд уже вдруге покарав працівника «Старосамбірського райавтодору» за ожеледицю на дорозі, яка спричинила ДТП. Роман Кальницький не виконав своїх обов’язків – не посипав дорогу засобами проти льоду і тепер має заплатити 850 грн штрафу за це.

Як вказано у постанові суду, 17 січня 2022 року близько 16:30 у селі Стара Сіль Самбірського району трапилась ДТП між автомобілями Volkswagen Passat та Renault Trafic. Поліцейські, які приїхали на місце аварії, виявили, що причиною зіткнення машин стала ожеледиця.

Відповідальним за утримання цієї ділянки дороги виявився виконроб філії «Старосамбірський райавтодор» Роман Кальницький. У постанові суду вказано, що саме він не обробив дорогу засобами проти ожеледиці і це спричинило ДТП. У судовому засіданні 28 січня Роман Кальницький визнав свою провину та заявив, що розкаюється.

Суддя Андрій Кушнір, який розглядав цей адмінпротокол, визнав Романа Кальницького винним в неналежному утриманні дороги і оштрафував його на 850 грн.

Додамо, що у квітні 2021 року Романа Кальницького суд уже штрафував за ідентичне порушення. Він не посипав дорогу у селі Княжпіль засобами проти ожеледиці і це спричинило ДТП.