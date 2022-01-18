На вул. Княгині Ольга трапилась ДТП за участі одразу кількох машин

Через ожеледицю на дорогах у Львові зранку вівторка, 18 січня, трапилось уже близько 20 ДТП. Водії скаржаться на незадовільний стан доріг та повідомляють про затори.

Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі Патрульної поліції Львівщини, лише за ніч з 17 на 18 січня у Львові трапилось 17 ДТП. Такий показник вважається доволі високим. А зранку, 18 січня, на дорогах міста уже зафіксували щонайменше 21 ДТП. Мешканці скаржаться у соцмережах на поганий стан доріг, зокрема сильну ожеледицю.

Зранку, 18 січня, загалом упродовж ранку 18 січня мешканці повідомляють про ДТП на таких вулицях:

Демнянська;

Княгині Ольги;

перехрестя Угорська – Віденська;

кільце Володимира Великого – Кульпарківська;

Пулюя;

Проспект Червоної Калини;

Стуса;

Липова Алея.

Окрім того, повідомляється про ускладнений рух на об'їзній дорозі Львова та ДТП у селах Зубра та Суховоля.

Загалом, за інформацією поліції, упродовж доби 17 січня у Львові та області загалом трапилось 105 ДТП, дві з яких – з потерпілими.

Водночас прес-служба Львівської міської ради повідомила про те, що вночі на вулицях Львова працювала техніка, яка розчищала сніг. Окрім того, за інформацією мерії, піскосумішшю та сіллю посипали дороги, мости, підйоми у всіх районах міста.