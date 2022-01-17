Через снігопад і погіршення погодних умов львівські комунальники працюватимуть усю ніч. З 5 вечора техніка виїхала посипати підйоми, великі магістральні вулиці, мости. До роботи залучили двірників, повідомляє департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

«Опади мокрого снігу почнуть примерзати. Тому усі комунальні служби готові до роботи. Вночі техніка виїде на вулиці у повному складі. До роботи будемо задіювати двірників, щоб посипали тротуари, пішохідні переходи, зупинки громадського транспорту», – повідомив в.о. начальника управління інженерного господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Іван Матківський.

За його словами, вже з 17:00 комунальна техніка посипає протиожеледними засобами великі магістралі, мости, підйоми. Мешканців просять не виходити на вулицю без нагальної потреби, щоб уникнути травм. Балансоутримувачів будинків закликають належно очищати і посипати територію біля своїх будівель.

Нагадаємо, на 17 січня у Львові та області оголосили штормове попередження через сильні хуртовини, пориви вітру та ожеледицю. 18 січня прогнозують місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер 9-20 м/с. Температура вночі 4-9°С морозу, вдень від 4°С морозу до 1°С тепла.