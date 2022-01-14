Українські дороги мають одну магічну властивість – під час відлиги разом зі снігом кудись зникає частина асфальту. Нові ями зазвичай з’являються там, де їх ніхто не чекає і бувають настільки глибокі, що можна лишитись без коліс.

ZAXID.NET поспілкувався з юристом Дмитром Швецем і пояснює, що робити, якщо ви пошкодили свою машину через погану дорогу і як отримати компенсацію за ремонт.

Їду собі спокійно, а тут раптом яма/ожеледиця/немає кришки люку і все – на машині подряпини, бампер погнуло, колесо тріснуло. Починати панікувати?

У першу чергу, необхідно викликати патрульну поліцію для того, щоб вони зафіксували факт події. Скоріш за все, патрульні складуть на водія протокол по ст. 124 КупАП про залишення місця ДТП. Це звичний алгоритм дій поліцейських, якщо вони виявляють машину з ушкодженнями, що можуть вказувати на якусь ДТП.

Патрульні проведуть фіксацію відрізку дороги, де сталась подія, заміряють глибину ями, намалюють її на схемі ДТП. Усю цю інформацію разом з протоколом поліцейські передають в суд. У суді встановлюють, що провини водія ні в чому немає і така ситуація склалась через неналежне виконання своїх обов’язків балансоутримувачем дороги.

Якщо автомобіль застрахований по КАСКО, то потрібно викликати аварійного комісара, який зафіксує цю подію. Тоді вже страхова компанія виплачує водієві збитки.

Отже, водій не винен. Що далі?

Далі необхідно з’ясувати, хто відповідальний за утримання дороги. Зазвичай це автодори або інші комунальні служби, районні адміністрації тощо. Коли визначений винний у ситуації, потрібно провести експертизу, щоб встановити розмір завданої шкоди.

Експертизу може провести як і сам водій, замовивши її в ліцензованої організації, так і суд. На цьому етапі важливо пам’ятати, що для проведення експертизи має бути фото та відеофіксація пошкоджень. Бо якщо ви відремонтували автомобіль і не маєте жодних матеріалів для проведення експертизи, то щось довести буде складно.

Загалом експертиза має встановити, що ДТП сталась саме внаслідок поганого стану дороги. Тому важливо максимально усе фіксувати: пошкодження на автівці, чеки за ремонт машини тощо. Чим більше доказів, тим легше буде отримати компенсацію.

Загалом у судовій практиці є чимало позитивних рішень, коли водіям вдається отримати компенсацію за пошкодження своїх автомобілів.