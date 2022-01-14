Чоловік стріляв з пістолета «Форт-17Р», на який чоловік мав дозвіл

Поліція склала адмінпротоколи за хуліганство на 48-річного киянина, який влаштував стрілянину на гірськолижному курорті у Буковелі. За словами мешканців готелю, чоловік вистрілив близько 20 разів, про що пізно ввечері 13 січня вони повідомили поліції, яка приїхала на виклик. Першим про стрілянину у Буковелі повідомив свідок стрілянини Павло Кашчука.

Повідомлення про стрілянину у Буковелі поліцейські отримали о 22:59 у четвер, 13 січня. На місце події першочергово прибули чернівецькі патрульні, які несуть службу на поліцейській станції в курортному містечку.

«Поліцейські встановили, що 48-річний киянин, відпочиваючи в одному із готелів, здійснив кілька пострілів у повітря з балкону свого номера. Під час стрілянини ніхто не постраждав. Пістолет «Форт-17Р», на який чоловік мав дозвіл, вилучили», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Івано-Франківської області.

Поліцейські склали на чоловіка адміністративні протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) і ст. 174 (стрільба зі зброї, спорядженої гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку) КУПАП. Також адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП складено на жінку, що матюкалась у громадському місці. Поліцейські вирішують питання, щоб позбавити чоловіка дозволу на зберігання та носіння вилученого пістолета.

Свідок стрілянини Павло Кашчука на своїй сторінці написав, що його друзі увечері на вулиці біля свого номера почули безладну стрілянину 20 – 30 пострілів. «На вулиці два тіла із пістолетом намагаються його перезарядити. Здається, що один із двох ось-ось або застрелиться, або застрелить іншого. На нормальні зауваження огризалися та погрожували, як кажуть, фізичною розправою», - написав Павло Кашчука.