Рекордний камінь планують продати на окремому аукціоні

На Волині знайшли камінь бурштину, вагою майже 2 кг. Його видобуло підприємство «Волиньприродресурс», яке займається видобутком бурштину на території області. Камінь мав вагу понад 2 кг, втім, від нього відкололись два невеликі шматки, тож наразі його вага становить майже 1 кг 928 грам. У підприємстві планують продати рекордний камінь на окремому аукціоні.

Про знахідку повідомив директор підприємства «Волиньприродресурс» Анатолій Капустюк у своєму фейсбуці. За його словами, камінь бурштину, вагою майже 2 кг, видобули 15 листопада. Наразі це найбільша знахідка підприємства за весь час роботи.

«Загалом знахідка заважила б понад два кілограми. Проте від каменя відвалилося два шматки, тож нині «материнський» шматок буквально на пару грамів не дотягує до двох кілограмів», – пояснив Анатолій Капустюк.

Також він зазначив, що камінь продадуть на окремому аукціоні. «Поняття стартової ціни для них [каменів вагою від 500 грам] дуже умовне й кожен камінь є унікальним, тому як для колекційних цілей, так і для великого виробу є свій покупець, тому ціна на кожень камінь може на таких аукціонах сильно зрости», – зазначив чиновник.

Зазначимо, що підприємство «Волиньприродресурс» займається видобутком бурштину на території Луцького, Камінь-Каширського та Ковельського районів. Підприємство запрацювало восени 2020 року і лише за перший місяць роботи видобуло тонну бурштину. Знайдене сонячне коміння регулярно продають на аукціонах. На сайті «Волиньприродресурсу» зазначено, що наступний сьомий аукціон відбудеться у п'ятницю, 26 листопада, в Луцьку на вул. Електроапаратна, 3, о 12:00.