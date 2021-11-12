Бурштин був посортований за фракціями й підготовлений до обробки

Під час проведення обшуків у Сарненському районі на Рівненщині поліцейські виявили близько півтонни бурштину-сирцю та готових виробів з цього каменю, а також обладнання для обробки. Правоохоронці затримали скупника бурштину.

У рамках розслідування кримінального провадження у четвер, 11 листопада, поліцейські провели 14 обшуків у будівлях та автомобілях фігурантів справи. Як повідомляє Рівненська обласна прокуратура, яка здійснює процесуальне керівництво, під час обшуків вилучено 455 кг каміння бурштину-сирцю різних фракцій без документів про його походження, 62 кг готових виробів з бурштину, а також три верстати для обробки каміння та 1200 літрів спиртової суміші. «33-річного жителя Дубровиці, який, за попередньою інформацією, займався скуповуванням бурштину, затримано», — повідомляє прокуратура.

Кримінальне провадження відкрито за фактом придбання, зберігання та переробки бурштину у великих розмірах. Слідчі проводять першочергові розшукові дії. На вилучене під час обшуків майно буде накладено арешт.

Зазначимо, що у 2019 році Верховна Рада врегулювала законом відносини у користуванні надрами з метою видобування бурштину, припинення незаконного його видобування, забезпечення охорони навколишнього природного середовища під час видобування та рекультивації порушених земель. Встановлено кримінальну відповідальність за незаконне видобування, збут та зберігання каменю. Запроваджено єдиний дозвіл на розвідку з правом видобування бурштину строком на п’ять років на ділянки до 10 га з визначенням початкової вартості продажу на аукціоні.